Joaquin Correa e Arturo Vidal figurano regolarmente nell'elenco dei convocati dell'Inter per il match di Champions League di domani, delle 18.45, contro lo Shakhtar Donetsk. Tra i giocatori selezionati dal tecnico Simone Inzaghi per la partita di Kiev non trova spazio soltanto Stefano Sensi, ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio accusato contro la Sampdoria.



Questa è la lista completa:



Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu.



Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni.



Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic.



Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 19 Correa.