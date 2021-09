Le serate storte del portiere sloveno non sono più catalogabili nel registro delle rarità, ma nei rischi calcolati. Nel senso che ormai un suo errore te lo aspetti da un momento all’altro e a tal proposito i numeri parlano chiaro: l’Inter subisce pochi tiri e tanti gol, o comunque abbastanza.Ma in un momento così complicato per il portiere sloveno,Il gruppo della tifoseria organizzata dell’Inter lo ha fatto mediante uno striscione esposto fuori all’abituale luogo di ritrovo, il baretto a San Siro:Questo il messaggio che i tifosi nerazzurri hanno voluto recapitare al loro capitano.. Ma intanto la Curva si è fatta sentire, nella speranza che Handanovic possa reagire.