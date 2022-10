Dopo le due amichevoli contro la Svizzera e lo stage di Torino organizzato con l’obiettivo di allargare il gruppo azzurro, la Nazionale Under 16 è pronta per tornare in campo per due test contro i Paesi Bassi, in programma martedì 11 ottobre alle 18 al Centro Tecnico Federale di Coverciano (diretta streaming su figc.it) e giovedì 13 alle 12 al CPO di Tirrenia. Italia e Paesi Bassi tornano ad affrontarsi a livello di Under 16 a distanza di tre anni e mezzo dalla sfida dell'aprile 2019 vinta 4-2 dagli olandesi.



Il tecnico Daniele Zoratto ha convocato 23 giocatori classe 2007 che si raduneranno domenica 9 ottobre presso il CPO di Tirrenia.



L'elenco dei convocati



Portieri: Alessandro Nunziante (Benevento), Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Fiorentina);

Difensori: Lorenzo Biagioni (Fiorentina), Cristian Cama (Roma), Mattia Cappelletti (Milan), Federico Colombo (Milan), Christian Garofalo (Napoli), Manuel Maffessoli (Atalanta), Gianluca Maggiore (Atalanta), Giorgio Vezzosi (Sassuolo);

Centrocampisti: Alessandro Ciardi (Inter), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Marco Genovese (Sampdoria), Mattia Liberali (Milan), Alessandro Olivieri (Empoli), Andrea Orlandi (Empoli), Diego Pisani (Fiorentina);

Attaccanti: Francesco Castaldo (Bologna), Stefano Maiorana (Fiorentina), Gabriele Mazzetti (Bologna), Mattia Mosconi (Inter)



Staff – Tecnico: Daniele Zoratto; Assistenti allenatori: Davide Cei, Matteo Barella, Emanuele Giaccherini; Preparatore atletico: Luca Coppari; Preparatore dei portieri: Fabrizio Capodici; Match analyst: Luca Romualdi; Medici: Giorgio Liberati Petrucci, Sofia Calaciuria Clarich; Fisioterapista: Alessandro Sferrella; Nutrizionista: Vito Flavio Valletta; Segretario: Aldo Blessich