Ecco i 28 convocati dell'Italia Under 21 per le amichevoli contro Slovacchia e Albania: prima chiamata per Alessandro Bastoni (Parma), Riccardo Marchizza (Crotone) e Sandro Tonali (Brescia).



Portieri: Audero (Sampdoria), Montipò (Benevento), Scuffet (Udinese).



Difensori: Adjapong (Sassuolo), Bastoni (Parma), Calabria (Milan), Depaoli (Chievo), Dimarco (Parma), Luperto (Napoli, Mancini (Atalanta), Marchizza (Crotone), Pezzella (Udinese), Romagna (Cagliari).



Centrocampisti: Barella (Cagliari), Cassata (Frosinone), Locatelli (Sassuolo), Mandragora (Udinese), Murgia (Lazio), Pessina (Atalanta), Tonali (Brescia), Valzania (Atalanta).



Attaccanti: Bonazzoli (Padova), Cerri (Cagliari), Cutrone (Milan), Favilli (Genoa), Orsolini (Bologna), Parigini (Torino), Vido (Perugia).