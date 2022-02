Sono 22 i convocati di Massimiliano Allegri in vista della sfida che vedrà la Juventus affrontare il Sassuolo per i quarti di finale di Coppa Italia. Out lo squalificato Kean e gli infortunati Chiellini e Bernardeschi. Recuperato Zakaria e, insieme a lui anche il brasiliano Alex Sandro che è ufficialmente guarito dal Covid.Portieri: Szczesny, Pinsoglio, PerinDifensori: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrdo, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.Centrocampisti: Arthur, McKennie, Rabiot, Locatelli, Zakaria.Attaccanti: Vlahovic, Morata, Dybala, Kaio Jorge, Aké, Soulé.