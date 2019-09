Sono 22 i convocati di Maurizio Sarri in vista della sfida che domani vedrà la Juventus affrontare la Fiorentina. C'è Emre Can dopo le polemiche per l'esclusione dalla lista Champions mentre continua ad essere fuori lista Mario Mandzukic. La motivazione, secondo quanto filtra da Torino è legata al mercato e alle trattative in essere per una cessione.





Ecco l'elenco completo:

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Khedira, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.