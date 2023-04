E' tutto vero, la Juventus ritrova Paul Pogba per la partita di questa sera allo "Stadium" contro lo Sporting Lisbona (calcio di inizio alle 21), valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. A distanza di oltre un mese dai 13 minuti collezionati nella partita contro la Roma, il centrocampista francese spera di poter essere finalmente protagonista nella parte conclusiva della stagione con la formazione di Massimiliano Allegri, che lo ha inserito nella lista dei convocati. Lista di cui non fanno parte invece Alex Sandro e Mattia De Sciglio.



Questo è l'elenco completo:



PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin



DIFENSORI: Bremer, Danilo, Gatti, Bonucci, Rugani



CENTROCAMPISTI: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli



ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria