In attesa del fondamentale appuntamento del prossimo 19 aprile, in cui il Collegio di Garanzia del Coni valuterà il ricorso presentato contro la squalifica di 15 punti in classifica comminata per il suo coinvolgimento nell’inchiesta Prisma della Procura di Torino per il caso plusvalenze,- Per quanto concerna la manovra stipendi, si fa riferimento alle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021:ai quali viene contestata la violazione dell’articolo 4.1 del Codice di Giustizia Sportiva, nello specifico la violazione i principi di lealtà, correttezza e probità,- ovvero di recupero di 3 delle 4 mensilità rinunciate (aprile, maggio, giugno 2020) - già conclusi con i medesimi calciatori e con l’allenatore, nella consapevolezza che gli accordi economici contenenti le integrazioni stipendiali per il recupero delle mensilità rinunciate sarebbero stati depositati dopo il 30.6.2020, ovvero dopo la chiusura dell’esercizio contabile al 30.06.2020, come poi effettivamente accaduto.che, a differenza dei loro compagni, non avrebbero ricevuto nelle stagioni successive gli importi di integrazione stipendiale per le 4 mensilità differite. In sostanza, alla Juventus e ai dirigenti operativi all’epoca dei fatti viene imputato il fatto di non aver depositato presso la Lega Serie A e la FIGC le scritture private sottoposte ai calciatori e ai loro rappresentanti con cui sono stati definiti gli slittamenti dei pagamenti degli stipendi durante l’emergenza per il Covid-19.e alle intermediazioni svolte da questi ultimi per la definizione di alcune operazioni di mercato. Anche in questa circostanza(Head of Football Teams & Technical Areas)(ds della Under 23)(Head of Football Operations)(all’epoca Direttore del Settore Giovanile e attuale Head of Juventus Women), sia in via autonoma che in violazione di quanto previsto dal Regolamento degli Agenti Sportivi.o “giovane di serie” (per il quale quindi non poteva essere pattuito alcun corrispettivo). Gli atti relativi a questo filone, in particolare in merito ai comportamenti di alcuni procuratori, sono stati trasmessi contestualmente alla Commissione federale agenti sportivi, competente in materia. Gli agenti che hanno ricevuto la notifica della conclusione delle indagini nei loro confronti sono Davide Lippi, Gabriele Giuffrida, Giorgio Parretti, Antonio Rebesco, Luca Ariatti, Silvio Pagliari, Giuseppe Galli, Michele Fioravanti, Luca Puccinelli, Tullio Tinti e Vincenzo Morabito.- Infine, sempre in violazione dell’articolo 4.1 del CGS,presso la Lega di Serie A e/o provvedendo a depositare modulistica federale recante pattuizioni in tutto o in parte diverse da quelle effettivamente concluse, così tenendo una condotta di palese elusione della normativa federale in materia di trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori. La posizione dei club considerati “partner” della Juventus e degli agenti coinvolti saranno valutate al momento della conclusione delle indagini delle Procure delle città competenti, dopo che lo scorso 24 febbraio la Procura di Torino ha provveduto alla trasmissione degli atti.Un aspetto importante da rilevare è la mancata contestazione da parte del Procuratore Federale della violazione dell’articolo 31 del CGS, quello relativo alle violazioni in materia gestionale ed economica» con il comma 3 che recita: «La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti».