L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha convocato 24 calciatori per la gara di oggi alle ore 18 in casa contro il Lecce, valida per la 33esima giornata di campionato in Serie A. Assente Rabiot lasciato a riposo, ecco l'elenco completo:



1 Szczesny

2 De Sciglio

3 Bremer

5 Locatelli

6 Danilo

7 Chiesa

9 Vlahović

10 Pogba

11 Cuadrado

12 Alex Sandro

14 Milik

15 Gatti

17 Kostic

18 Kean

19 Bonucci

20 Miretti

22 Di Maria

23 Pinsoglio

24 Rugani

30 Soulé

32 Paredes

36 Perin

43 Iling-Junior

44 Fagioli.