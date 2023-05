Un mini-campionato di sei giornate, con due scontri diretti (contro Atalanta e Milan). Questo è ciò che resta della serie A per la Juve, almeno questo è quanto Max Allegri vuole che la sua squadra capisca di avere davanti: un mini-campionato di sei giornate, da vincere a ogni costo. A cominciare dalla partita con il Lecce, l'appuntamento con la vittoria non può più essere rimandato dopo un mese d'aprile da 4 punti in 5 partite. E il tecnico bianconero proverà l'assalto al bottino pieno ripartendo dalla coppia Di Maria-Vlahovic là davanti, sempre che entrambi dimostrino di essere effettivamente pronti anche nella giornata di avvicinamento al match, con Arek Milik eventualmente in rampa di lancio per giocare al posto di uno dei due. Turnover ampio a tutto campo in ogni caso: in difesa tornano Gleison Bremer e Leonardo Bonucci, a centrocampo turno di riposo per Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Anche perché domenica a pranzo sarà tempo di spareggio (o quasi) con l'Atalanta e poi ci sarà il Siviglia, la regina dell'Europa League. Il tutto mentre le energie psico-fisiche sembrano essere ormai sempre meno.



PROBABILE FORMAZIONE – Questo quindi il probabile undici anti-Lecce.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado (De Sciglio), Fagioli, Paredes, Miretti, Iling-Junior (Kostic); Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.



A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Gatti, Rugani, De Sciglio, Kostic, Locatelli, Pogba, Rabiot, Chiesa, Kean, Soulé.



Indisponibili: Kaio Jorge.

Diffidati: Cuadrado, Danilo.

Squalificati: nessuno.