Ecco i convocati della Juventus per l'esordio in Serie A con la Sampdoria: ci sono i nuovi Arthur, McKennie e Kulusevski, come preventivato assenti invece gli infortunati Alex Sandro, Bernardeschi e Dybala, Pirlo avrà un attacco al minimo. Fuori dall'elenco anche Luca Pellegrini.



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.



Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Demiral, Frabotta.



Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Bentancur, Portanova, Nicolussi Caviglia, Kulusevski.



Attaccanti: Ronaldo, Douglas Costa, Vrioni.