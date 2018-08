Il sito ufficiale della Juventus ha diramato la lista dei convocati per il match di domani pomeriggio in casa contro la Lazio. Sono 21 i giocatori chiamati da Massimiliano Allegri, assenti Mattia De Sciglio, Moise Kean e Leonardo Spinazzola nell'elenco.

1 Szczesny

3 Chiellini

4 Benatia

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

14 Matuidi

15 Barzagli

16 Cuadrado

17 Mandzukic

19 Bonucci

20 Cancelo

21 Pinsoglio

22 Perin

23 Emre Can

24 Rugani

30 Bentancur

33 Bernardeschi