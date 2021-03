Nella serata di sabato Andrea Pirlo ha reso noti i convocati per la sfida casalinga in programma domenica alle 15.00 contro il Benevento: out lo squalificato Cuadrado e gli infortunati Alex Sandro, Demiral, Ramsey e Dybala. Di seguito l'elenco completo:



PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

DIFENSORI: Chiellini, De Ligt, Danilo, Bonucci, Di Pardo, Dragusin, Frabotta

CENTROCAMPISTI: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski

ATTACCANTI: Ronaldo, Morata