La Juventus ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di domani pomeriggio contro lo Spezia. Confermate le indicazioni date da Pirlo in conferenza stampa: ancora out Chiellini e De Ligt, torna invece Cristiano Ronaldo, guarito dal coronavirus.



I CONVOCATI



PORTIERI - Szczesny, Pinsoglio, Buffon.



DIFENSORI - Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.



CENTROCAMPISTI - Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.



ATTACCANTI - Ronaldo, Morata, Dybala.