Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha diramato i convocati per la sfida di domani contro il Verona, in programma alle 20.45 al Bentegodi:



PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.



DIFENSORI: De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Coccolo.



CENTROCAMPISTI: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur.



ATTACCANTE: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Olivieri.



PROBLEMA AL POLPACCIO - Il problema al polpaccio di Federico Bernardeschi (affaticamento al soleo, muscolo della gamba destra) come previsto non gli permetterà di giocare sabato a Verona. Berna sarà rivalutato nella prossima settimana, con nuovi esami dElla Juventus.