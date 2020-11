Di seguito i convocati della Juventus per il match con il Benevento. Torna Bonucci, ancora assente Buffon. Turno di riposo, per turnover programmato, per Cristiano Ronaldo.



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Garofani. Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta. Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski. Attaccanti: Morata, Dybala.