Sono 22 i convocati di Massimiliano Allegri in vista della sfida che vedrà la Juventus affrontare in trasferta il Maccabi Haifa per il 4° turno dei gironi di Champions League. Torna Di Maria, squalificato contro il Milan, mentre confermate le assenze di Pogba, De Sciglio e Chiesa.



L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio

Difensori: Bremer, Danilo, alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.

Attaccanti: Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soulé.