Sono 25 i convocati di Maurizio Sarri in vista della sfida che vedrà la Lazio affrontare in trasferta lo Spezia. Out Vecino che è volato in spagna per un controllo al ginocchio.



L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel

Difensori: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Radu, Romagnoli.

Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni