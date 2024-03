Convocati Lazio: quante assenze per Sarri, è emergenza

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato l'elenco dei convocati in vista del match di questa sera, posticipo della 28esima giornata di Serie A. Per i biancocelesti è emergenza, con Marusic, Pellegrini e Guendouzi squalificati dopo il Milan e Patric e Rovella che saranno ancora assenti per infortunio. Questo l'elenco dei convocati:



Portieri: Sepe, Mandas, Provedel

Difensori: Romagnoli, Casale, Hysaj, Lazzari, Gila, Ruggeri

Centrocampisti: Vecino, Kamada, Luis Alberto, Andre Anderson, Cataldi

Attaccanti: Felipe Anderson, Pedro, Immobile, Isaksen, Castellanos, Zaccagni