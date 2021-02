Sono 24 i convocati della Lazio per il big match in programma questa sera a San Siro contro l'Inter, valido per il 22° turno di Serie A. Ecco l'elenco completo dei biancocelesti:



Portieri: Alia, Furlanetto, Reina.



Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu.



Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira.



Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.