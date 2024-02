Convocati Lecce, due assenze per D'Aversa

Il Lecce domani è atteso dalla complicata trasferta sul campo del Bologna. Roberto D'Aversa ha da poco diramato l'elenco dei convocati per il match del Dall'Ara. Out lo squalificato Gendrey e Dermaku, infortunato, per il quale la stagione è da considerarsi ormai finita. Di seguito la lista.



Portieri: Brancolini, Falcone, Samooja

Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Pongracic, Venuti, Touba

Centrocampisti: Berisha, Gonzalez, Blin, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani

Attaccanti: Krstovic, Piccoli, Banda, Almqvist, Pierotti, Sansone