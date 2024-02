Bologna-Lecce: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Bologna-Lecce (domenica 11 febbraio con calcio d'inizio alle ore 15:00 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 24ª giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno. Felsinei per stupire ancora e puntare a una clamorosa qualificazione in Champions, salentini per stabilirsi a metà classifica.



LE ULTIME - Nei rossoblù mister Thiago Motta dovrebbe tornare a schierare Orsolini e Saelemaekers dall'inizio come ali offensive, trequartista poi Ferguson alle spalle della punta Zirkzee. Squalificato Aebischer, diga mediana formata da Moro e Freuler. Nella formazione salentina Venuti farà le veci sulla destra di difesa dello squalificato Gendrey; al centro si sistemeranno Baschirotto e Pongracic mentre a sinistra conferma per Gallo. In porta Falcone. In cabina di regia riecco Ramadan, mentre Krstovic sarà ancora la prima punta.



PROBABILI FORMAZIONI



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta



LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa