L'allenatore del Lecce Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta di Genova contro la Sampdoria. Non c'è Pezzella, difensore alle prese con una gastroenterite. E' invece in lista Gendrey. Ecco l'elenco completo.



Portieri - Bleve, Brancolini, Falcone.



Difensori - Baschirotto, Cetin, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pongracic, Tuia, Umtiti.



Centrocampisti - Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand.



Attaccanti - Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listowski, Oudin, Rodriguez, Strefezza, Voelkerling.