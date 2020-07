Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani ha convocato 23 giocatori per la gara di stasera in casa contro il Brescia. Questa la lista, in ordine di numerazione di maglia (assenti gli infortunati Babacar, Deiola e Rossettini oltre allo squalificato Petriccione):



2 Radicchio

3 Vera

5 Lucioni

6 Paz

7 Donati

8 Mancosu

9 Lapadula

10 Falco

11 Shakhov

15 Monterisi

16 Meccariello

18 Saponara

21 Gabriel

22 Vigorito

29 Rispoli

31 Colella

34 Maselli

35 Rimoli

37 Majer

39 Dell'Orco

40 Sava

72 Barak

77 Tachtsidis.