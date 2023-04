In vista della partita di domani contro il Napoli, il Lecce ha diramato la lista dei convocati di Marco Baroni per il match del Via del Mare. Di seguito l'elenco completo di 25 giocatori:



Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone



Difensori: Baschirotto, Cassandro, Ceccaroni, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Romagnoli, Tuia, Umtiti



Centrocampisti: Askildsen, Gonzalez, Helgason, Hjulmand, Maleh



Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Voelkerling