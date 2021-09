Stefano Pioli non recupera nessuno per, la lista dei convocati conferma le tante assenze dei rossoneri per il turno infrasettimanale di Serie A: out Calabria, Kjaer, Bakayoko, Krunic, Messias, Ibrahimovic e Giroud.Jungdal, Maignan, Tătărușanu.Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.