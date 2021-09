è il big match dellache mette di fronte di squadre in salute, distanti in classifica soltanto un punto e con voglia e desiderio di non fermarsi in questa stagione di grandi cambiamenti. Per i viola dopo i problemi estivi legati ai cambi in panchina l'arrivo finale disi sta rivelando fondamentale per la svolta con vista su un piazzamento europeo. Per i nerazzurri il lavoro dial netto del ko di Champions con il Real sta portando ad una lenta, ma importante svolta rispetto al lavoro di Antonio Conte che è valso comunque lo scudetto cucito sul petto.La Fiorentina non vince contro l’Inter in Serie A dall’aprile 2017 (5-4 a Firenze): nelle ultime otto sfide quattro successi nerazzurri e quattro pareggi. Dal 2017/18, infatti, l’Inter è l’unica formazione tra quelle affrontate più di due volte in campionato che la formazione viola non ha mai battuto. Fiorentina e Inter contano un solo precedente in Serie A di martedì: il 25 settembre 2018, quando l’Inter di Spalletti sconfisse 2-1 la Fiorentina di Pioli al Meazza. L'Inter va a segno da 23 partite consecutive di Serie A: dovesse trovare la rete in questo match eguaglierebbe la sua miglior striscia di partite di fila in gol nella storia della competizione (24 nella stagione 1949/50 sotto la guida di Giulio Cappelli).ha realizzato quattro gol contro l’Inter in Serie A, solamente contro Bologna e Napoli (cinque) ha fatto meglio – tuttavia tutte le reti sono arrivate nei primi quattro incontri, con la maglia dell’Atalanta, mentre nei successivi 11 con Milan e Fiorentina non ha trovato nemmeno un gol. Il centrocampista dell’Interha segnato quattro gol in Serie A contro la Fiorentina, la sua vittima preferita nel massimo campionato italiano – tre delle sue quattro reti contro i viola sono arrivate all’Artemio Franchi di Firenze.Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Benassi, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, Nico GonzalezInter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu; Perisic, Dzeko, Lautaro.