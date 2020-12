A poche ore dalla sfida contro la Sampdoria, Stefano Pioli ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di Marassi. Out Mateo Musacchio per scelta tecnica, mentre Ismael Bennacer ha subito un leggero affaticamento ai muscoli posteriori della coscia sinistra e resta precauzionalmente a casa. Di seguito l'elenco completo:



PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.



DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli.



CENTROCAMPISTI: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Mionić, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI: Colombo, Maldini, Rebić.