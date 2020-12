Il Milan recupera Sandro Tonali ed Ante Rebic, almeno per la panchina. Al termine della rifinitura a Milanello, il tecnico Stefano Pioli ha infatti diramato la lista dei convocati rossoneri per il match contro la Lazio, 14esima giornata di Serie A in programma questa sera, 23 dicembre, alle 20.45 a San Siro. Questo l'elenco completo dei giocatori a disposizione, ci sono anche il centrocampista italiano e l'attaccante croato, mentre resta ancora fuori Simon Kjaer:



PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.



DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Musacchio, Romagnoli.



CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Krunić, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini, Rebić.