Conclusa la rifinitura a Milanello, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati rossoneri per Benevento-Milan, 15° giornata di Serie A e primo impegno ufficiale dell'anno 2021. Si scende in campo domani, domenica 3 gennaio alle 18.00 allo stadio Ciro Vigorito. Questo l'elenco completo dei giocatori a disposizione, fuori Theo Hernandez per squalifica:



PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.



DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.



CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie, Krunić, Tonali.



ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini, Rebić.