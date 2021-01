L'Old Firm va ai Rangers, un successo pesante nella corsa al titolo. La squadra di Steven Gerrard batte 1-0 il Celtic grazie all'autorete di McGregor e consolida sempre più la vetta della classifica, +19 sui rivali cittadini (che hanno però tre partite in meno).



Prima della sfida, i Rangers hanno commemorato le 68 vittime dell'Old Firm del 2 gennaio 1971 ("Sempre nella memoria" la scritta sulle magliette). Poi, battaglia in campo in una partita che ha visto le prime grandi occasioni per il Celtic, ma McGregor è stato prodigioso prima su Edouard e poi deviando sul palo la conclusione di Griffiths. Nella ripresa la svolta: al 62' Bitton si fa espellere lasciando in dieci gli hoops, che al 70' vanno sotto con l'autogol di McGregor, che devia nella propria porta di testa provando a liberare un cross dalla destra. A Gerrard va bene così: 1-0, i Rangers vincono e sono sempre più vicini a rompere l'egemonia del Celtic.