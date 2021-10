Stefano Pioli, allenatore del Milan, dirama la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro la Roma. Rientrano Brahim Diaz e Ballo Touré, mentre è fuori Pietro Pellegri, così come Alessandro Florenzi, il grande ex del match, Ante Rebic e Mike Maignan. Questo l’elenco completo: “Jungdal, Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori; Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali; Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini.