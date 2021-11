Non solo Rebic. Anche Fikayo Tomori va ko per la sfida contro la Fiorentina. Il difensore del Milan, infatti, per problemi all’anca, non è stato convocato per la gara di questa sera con la Viola, con Stefano Pioli che può contare su Simon Kjaer e Alessio Romagnoli. Rientra, invece, dopo la squalifica, Theo Hernandez.



Sempre in campo per tutte le prime 16 partite stagionali, l'inglese, che non era stato convocato da Southgate per gli impegni dell'Inghilterra, era rimasto a Milanello per tutte e due le settimane di sosta. Come Rebic. E, come il croato, non sarà a disposizione per la gara con la Fiorentina. Questo l'elenco completo dei convocati: ​Desplanches, Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali; Giroud, Ibrahimović, Leão, Pellegri.