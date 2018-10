Nel Milan che ospita a San Siro l'Olympiacos per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League si rivede Gonzalo Higuain. Dopo aver saltato per un problema muscolare le ultime due partite di campionato contro Empoli e Sassuolo, l'attaccante argentino è regolarmente a disposizione di Gennaro Gattuso per il match contro i greci.



Ecco l'elenco completo dei convocati dal tecnico rossonero:





PORTIERI: G. Donnarumma, Reina



DIFENSORI: Calabria, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata



CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Biglia, Bonaventura, Kessie, Calhanoglu



ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Higuain, Suso, Castillejo