Al termine della rifinitura pomeridiana a Monzello, Mister Brocchi ha convocato 22 giocatori per Virtus Entella- Monza, gara della trentunesima giornata di Serie BKT, in programma venerdì 2 aprile alle ore 19 allo stadio Comunale di Chiavari.



Ecco la lista completa:



Donati, Barberis, D'Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Di Gregorio, Scozzarella, Maric, Ricci, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Mazza, Diaw, Colferai, Magli, D'Alessandro, Pirola.



Prima convocazione per il centrocampista classe 2002 Danilo Magli.



Indisponibili oltre ad Anastasio, Balotelli, Bellusci, Gytkjaer e Lamanna, anche Dany Mota, per una contusione costale rimediata in Nazionale, Boateng per affaticamento e Armellino, squalificato per una giornata.