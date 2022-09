Sono 27 i calciatori convocati da Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, per la gara di domani contro l'Atalanta. Prima chiamata per il nuovo acquisto Izzo, in difesa i brianzoli recuperano Pablo Mari.



Portieri: 16 Di Gregorio, 89 Cragno, 91 Sorrentino.

Difensori: 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 19 Birindelli, 26 Antov, 34 Marrone, 55 Izzo.

Centrocampisti: 6 Rovella, 7 Machin, 8 Barberis, 10 Valoti, 12 Sensi, 22 F. Ranocchia, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 Pessina, 38 Bondo, 79 Molina, 80 Vignato.

Attaccanti: 9 Gytkjaer, 17 Caprari, 37 Petagna, 47 Mota Carvalho, 84 Ciurria.