Domani alle 18:55 il Napoli scenderà in campo per affrontare il Rijeka in vista della terza giornata di Europa League. Dopo l'allenamento di questa mattina la squadra volerà verso la Croazia. Non ci sarà Osimhen, espulso contro la Real Sociedad e dovrà scontare il turno di squalifica. Ecco di seguito la lista dei convocati di Gattuso:



Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne.