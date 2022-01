Dopo il grande caos dovuto alle positività riscontrate in casa Napoli, alla fine gli azzurri sono partiti verso Torino, dove domani scenderanno in campo contro la Juventus. Tantissime assenze, a partire da Spalletti, positivo al Covid. Positivi lo sono anche Osimhen, Lozano, Malcuit, Mario Rui (anche squalificato) e Meret. In più ci sono i giocatori impegnati in Coppa d'Africa, ovvero Anguissa, Ounas e Koulibaly e l'infortunato Fabián Ruiz. Ecco i convocati del Napoli:



PORTIERI: Idasiak (2002), Marfella, Ospina.



DIFENSORI: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Rrahmani, Zanoli, Costanzo (2002), Spedalieri (2002).



CENTROCAMPISTI: Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Vergara (2003).



ATTACCANTI: Insigne, Mertens, Petagna, Politano.