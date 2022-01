La giornata di ieri è stata molto movimentata in casa Napoli. Le diverse positività al Covid sono passate in secondo piano perché Lorenzo Insigne a Roma ha ultimato il suo accordo che prossimamente lo legherà al Toronto FC.



Oggi Radio Punto Nuovo racconta la vicenda ed alcuni retroscena: la firma sul contratto da 11,5 milioni di euro netti a stagione ci sarà solo tra qualche giorno, così come l'annuncio ufficiale. L'agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, farà una conferenza stampa la prossima settimana in cui spiegherà nei dettagli tutta la vicenda. Lo scorso 16 dicembre il capitano del Napoli ha chiesto con insistenza di continuare la sua avventura in azzurro. Così il procuratore ha contattato De Laurentiis comunicandone la volontà di permanenza e che sarebbe bastata la conferma dell'ingaggio attuale senza nessun bonus, cancellando la causa per l'ammutinamento. Risposta negativa, però, da parte di De Laurentiis, che non ci ha pensato su due volte chiudendo definitivamente il discorso sul futuro.