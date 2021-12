Questa sera alle 20:45 il Napoli scenderà in campo per affrontare lo Spezia in vista della diciannovesima giornata di Serie A. Non ci sarà Insigne, positivo al Covid-19, così come saranno assenti anche Koulibaly, Fabián Ruiz e Osimhen, tutti infortunati. Rientra, invece, Mario Rui dopo lo stop contro il Milan. Ecco i convocati di Spalletti:



Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Malcuit, Mario Rui, Ghoulam, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.