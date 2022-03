Domani al Bentegodi andrà in scena Verona-Napoli alle ore 15, sfida valida per la 29ª giornata di Serie A. Spalletti dovrà fare a meno degli infortunati Meret e Malcuit. Al posto del portiere ex Spal e Udinese ci sarà il classe 2002 Idasiak, impegnato oggi con la Primavera. Erano in dubbio Insigne e Juan Jesus su tutti, alle prese con qualche problemino negli ultimi due giorni, e Tuanzebe, di rientro dall'infortunio ma non ancora arruolabile. Spalletti ha sciolto le riserve, ecco i convocati:



Ospina, Idasiak, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.