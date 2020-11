Alle 18 al San Paolo scenderanno in campo Napoli e Sassuolo per affrontarsi in vista della sesta giornata di Serie A. Non ce la fa Insigne dopo la contrattura rimediata in Europa League. Ecco, dunque, i convocati di Gattuso:



Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.