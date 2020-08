Lorenzo Insigne c'è: ha recuperato a tempo di record dall'infortunio ed è stato regolarmente inserito nell'elenco dei convocati da Rino Gattuso (che parlerà stasera alle 18.30 in conferenza stampa). Questo il report del Napoli in vista del match in programma domani sera contro il Barcellona: "Seduta mattutina per il Napoli oggi al San Paolo. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona per gli ottavi di ritorno di Champions League in programma domani al Camp Nou (ore 21). Prima fase dedicata al riscaldamento e torello. Successivamente lavoro sulla velocità ed esercitazioni di passaggio. Chiusura con seduta tattica. Insigne ha svolto intero allenamento col gruppo.



I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Llorente, Milik, Politano".