Convocati Napoli: Kvaratskhelia recuperato, emergenza in difesa

Sono 22 i convocati di Francesco Calzona in vista della sfida che vedrà il Napoli affrontare oggi alle 18 l'Empoli in una gara fondamentale per la corsa Champions degli azzurri e salvezza dei toscani. Assentiinfortunati oltre agli squalificaticon una piccola emergenza che si crea nel reparto difensivo.Portieri: Meret, Gollini, Contini;Difensori: Di Lorenzo, Mazzocchi, Juan Jesus, Natan, Ostigard, D’Avino;Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Traoré, Lobotka, Zielinski, Dendoncker, Lindstrom, Politano;Attaccanti: Ngonge, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Osimhen.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Empoli-Napoli è in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN