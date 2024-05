, in programma domani alle ore 20.45 allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A. Nessuna buona notizia: come prevedibile, out Victor Osimhen che quindi si aggiunge agli indisponibili Zielinski, Mario Rui ed anche Pierluigi Gollini che soffre di un affaticamento muscolare.Di seguito, ecco l'elenco dei convocati del tecnico Calzona:: Contini, Idasiak, Meret Alex: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mazzocchi, Natan, Mathias Olivera, Ostigard, Rrahmani.: Anguissa, Cajuste, Dendoncker, Lindstrom, Lobotka, Traorè.

: Kvaratskhelia, Ngonge, Politano, Raspadori, Simeone.