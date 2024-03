Oggi riprenderà la Serie A e il 30º turno di campionato inizierà con Napoli-Atalanta, lunch mach che si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Gasperini dovrà rinunciare a de Ketelaere, che non è partito con la squadra, a differenza del recuperato Koopmeiners. Dall’altro lato tutto gli occhi erano e sono puntati su Khvicha Kvaratskhelia. Perché l’esterno georgiano ha accusato un problema muscolare in nazionale e tra le giornate di giovedì e venerdì non si allenato con i compagni di squadra del Napoli, bensì ha lavorato solo a parte tra terapie, personalizzato in campo e palestra. Dunque, la scelta finale da parte di Calzona: Kvaratskhelia non sarà neanche in panchina per la sfida contro l’Atalanta. Non convocato. C’è, invece, Osimhen che aveva preso parte alla spedizione di San Siro contro l’Inter prima della sosta, ma era comunque reduce da un infortunio.

I CONVOCATIPortieri: Meret, Gollini, Idasiak.Difensori: Di Lorenzo, Mazzocchi, Mario Rui, Natan, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera.Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Zielinski, Dendoncker, Traorè, Lobotka, Lindstrom.Attaccanti: Politano, Ngonge, Simeone, Raspadori, Osimhen.