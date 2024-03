Atalanta, Koopmeiners ci sarà contro il Napoli. La scelta su De Ketelaere

, che domani (ore 12.30) aprirà il programma della trentesima giornata di campionato.- distrazione all’inserzione prossimale del polpaccio sinistro -per il match del “Maradona”. Ci sarà dunque lui in cabina di regia, al fianco di De Roon ed Ederson, e a sostegno della coppia di attaccanti, che dovrebbe essere composta da Lookman e Scamacca.- Per un rientro fondamentale per una partita che vale quasi come uno spareggio per proseguire l’inseguimento ad un piazzamento Champions League - l’Atalanta, con una gara in meno, è sesta in classifica con 7 punti in meno del Bologna quarto e 4 della Roma quinta, mentre il Napoli è appena due lunghezze sotto ai nerazzurri -e non ha recuperato in tempo utile per la partita di domani. A questo punto Gasperini spera di riaverlo per l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina di mercoledì 3 aprile o, al più tardi, per il successivo impegno di Serie A contro il Cagliari.dei giocatori selezionati da Gasperini per il match contro il Napoli, che sarà arbitrato dal signor Pairetto: Adopo Michel (25)Bakker Mitchel (20), Carnesecchi Marco (29), de Roon Marten (15), Djimsiti Berat (19), Éderson (13), Hateboer Hans (33), Hien Isak (4), Holm Emil (3), Kolašinac Sead (23), Koopmeiners Teun (7), Lookman Ademola (11), Miranchuk Aleksey (59), Musso Juan (1), Palomino José Luis (6), Pašalić Mario (8), Rossi Francesco (31), Ruggeri Matteo (22), Scalvini Giorgio (42), Scamacca Gianluca (90), Toloi Rafael (2), Touré El Bilal (10), Zappacosta Davide (77).