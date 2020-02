E' un Napoli decimato quello che si presenta domani a Cagliari per la sfida contro i rossoblù. Oltre ad Allan, lasciato fuori da Gattuso per scelta tecnica, non partono alla volta della Sardegna anche Koulibaly (lavoro in palestra), Milik (infiammazione al ginocchio destro) e Lozano (allenamento a parte).



Di seguito i convocati per la sfida di domani: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Mertens, Politano.