Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dirama la lista dei convocati per la sfida contro il Salisburgo in Europa League. Out Koulibaly e Maksimovic, squalificati. Meret, Ospina, Karnezis; Chiriches, Malcuit, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Hysaj; Allan, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Verdi, Callejon, Ounas; Mertens, Insigne, Milik, Younes.