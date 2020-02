Non c'è Kalidou Koulibaly nella lista dei convocati di Gattuso per la sfida di domani contro il Barcellona. Il difensore ha svolto ancora lavoro personalizzato in palestra. Di seguito l'elenco dei giocatori chiamati per la sfida contro i blaugrana: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Milik, Politano.